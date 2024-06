Prefeitura de Búzios promove "aulão" de funcional pelas Secretarias da Mulher e do Lazer e do Esporte - Prefeitura de Búzios

Publicado 10/06/2024 13:52

Búzios - A Prefeitura de Búzios, através de uma colaboração entre as Secretarias da Mulher e de Lazer e do Esporte, está organizando um aulão de funcional que acontecerá na próxima sexta-feira (14) às 18 horas, na Praça Tia Uia, ao lado do INEFI. Esta ação visa promover a saúde e o bem-estar da comunidade, oferecendo uma atividade física dinâmica e inclusiva.

O aulão de funcional contará com a participação de todos os núcleos envolvidos, reunindo diversos participantes. A parceria entre as Secretarias de Esporte e da Mulher ressalta o compromisso da administração municipal em promover e incentivar a prática esportiva no município.