Publicado 10/06/2024 13:52

Búzios - A Secretaria Municipal da Mulher de Búzios, em parceria com a Secretaria de Educação, lança a campanha “Não é amor se…”, com o objetivo de prevenir a violência no namoro entre jovens. A violência no namoro é um problema sério que afeta muitos jovens em todo o mundo. Reconhecendo a importância de abordar essa questão desde cedo, a iniciativa visa educar e conscientizar os jovens sobre relacionamentos saudáveis e os sinais de abuso.

As rodas de conversa serão conduzidas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) nas escolas municipais INEFI, Darcy Ribeiro, Nicomedes Theotônio Vieira e Regina da Silveira. Além de promover o diálogo aberto sobre a prevenção da violência no namoro, a campanha também abordará temas como igualdade de gênero, respeito mútuo e direitos individuais. A intenção é criar um ambiente propício para que os jovens possam reconhecer sinais de abuso e buscar ajuda quando necessário.

A prevenção à violência no namoro é fundamental por várias razões. Primeiramente, visa garantir a segurança e o bem-estar dos envolvidos, evitando lesões físicas e traumas emocionais. Além disso, contribui para o desenvolvimento saudável de relacionamentos, prevenindo a perpetuação de ciclos de violência e seus impactos na saúde mental.

Outro aspecto importante é a redução dos custos sociais e econômicos associados à violência no namoro. Investir na prevenção pode economizar recursos em áreas como saúde, justiça e produtividade, beneficiando tanto os indivíduos quanto a sociedade como um todo.

A campanha também visa promover a igualdade de gênero e combater estereótipos prejudiciais, criando assim uma cultura de respeito e equidade nos relacionamentos. Ao aumentar a conscientização e educar os jovens sobre seus direitos em um relacionamento, a iniciativa busca capacitar essa geração para construir relacionamentos saudáveis e livres de violência.

A campanha “Não é amor se…” é uma importante iniciativa da Secretaria Municipal da Mulher de Búzios para prevenir a violência no namoro entre os jovens. Ao promover o diálogo aberto, educar sobre sinais de abuso e promover relacionamentos saudáveis, essa ação visa criar um ambiente seguro e respeitoso para os jovens do município. É um passo determinante na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e saudável.