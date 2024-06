Limpeza do Fundo do Mar em Búzios recolhe mais de 2,5 toneladas de lixo na praia do Canto e no Píer do Centro - Prefeitura de Búzios

Publicado 11/06/2024 12:34

Búzios - A Prefeitura de Búzios, promoveu no último sábado (07), uma limpeza do fundo do mar em comemoração ao mês do Ambiente na praia do Canto e no Píer do Centro. A ação realizada pela quarta (4ª) vez consecutiva pela Secretaria do Ambiente e Urbanismo em parceria com a Colônia dos Pescadores Z-23, recolheu mais de 2,5 toneladas de lixo, entre pneus, garrafas, madeiras, entre outros lixos.

O prefeito Alexandre Martins também participou da limpeza, na ocasião ele agradeceu ao secretário do Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, pela iniciativa, além de agradecer a parceria de todos os participantes: “Essa ação de limpeza do fundo do mar já está incluída no nosso calendário de Eventos. Quero parabenizar todos os parceiros que tem nos ajudado, também o trabalho incansável do secretário Evanildo. É muito importante a questão do meio ambiente e neste mês em que comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente, começa a funcionar nossa coleta seletiva de lixo”.

Além de tirar o lixo do fundo do mar, a equipe de biólogo da Secretaria do Ambiente e Urbanismo em parceria com Ong AguaBúzios removeram os animais marinhos dos resíduos recolhidos pelos mergulhadores e separaram em recipientes adequados a temperatura e a água. No final da operação, o secretário da Pasta, Evanildo Nascimento, e integrantes de sua equipe, levaram os animais marinhos e soltaram no seu habitat natural na Ilha do Caboclo, realizando um ciclo completo, no ambiente marinho

A ação contou com o apoio das secretarias de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos, Segurança e Ordem Pública (Guarda-Vidas), Mulher e Serviços Públicos.