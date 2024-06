Búzios Celebra Semana Mundial do Meio Ambiente com Plantio de Árvores Nativas - Prefeitura de Búzios

Publicado 11/06/2024 12:34

Búzios - Em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente, o Búzios Beach Resort foi palco de uma significativa iniciativa de sustentabilidade: o plantio de 55 árvores de 11 espécies nativas. O evento foi realizado em conjunto com a Associação dos Empreendedores de Búzios e contou com a participação de condôminos, hóspedes, colaboradores, fornecedores, artistas e convidados, todos unidos pelo compromisso de proteger e preservar o turismo sustentável em Armação do Búzios em harmonia com a esplêndida natureza de Armação do Búzios.

Jorge Tardin, representando a Associação dos Empreendedores de Búzios, expressou seu agradecimento ao Secretário Municipal de Ambiente e Urbanismo pela autorização para a doação das espécies nativas.



A ação foi viabilizada pela Secretaria Municipal de Ambiente e Urbanismo, destacando a colaboração entre o setor público, privado e entidades do terceiro setor em prol do desenvolvimento e do turismo sustentável.

Tardin reafirmou o compromisso assumido pelo empreendimento condominial, conforme registrado na convenção que instituiu o primeiro sistema de multipropriedade do Estado do Rio de Janeiro, em conformidade com a Lei 13.777/18, registrado no RGI de Búzios. Ele destacou que a Praia de Tucuns está prestes a conquistar a Certificação Internacional Bandeira Azul e declarou estar orgulhoso do compromisso firmado com o Terceiro Setor na convenção, possibilitando parcerias com o poder público. "Estamos orgulhosos do empenho em trabalhar em conjunto com a Prefeitura para alcançar essa certificação", afirmou Tardin.

A celebração contou com palestras inspiradoras que enfatizaram a importância da preservação ambiental. Larissa Saruê, uma jovem palestrante de 12 anos , representante do instituto que leva o nome dela, atua na causa desde os 4 anos e é uma das maiores defensoras dos animais. Ela explicou aos presentes sobre o cuidado e o respeito necessários para com os animais locais, com destaque especial para os gambás. Larissa elucidou a importância desses animais no combate aos escorpiões, um problema particular na região de Búzios, e apresentou o trabalho desenvolvido por seu instituto na Região dos Lagos.

Yan Lima, ambientalista e morador de Tucuns, concentrou sua fala na necessidade de Búzios desenvolver atividades turísticas que integrem o meio ambiente, destacando a importância de regulamentar atividades para preservar os mais recentes parques naturais de Búzios: o Parque das Dunas e o Parque das Águas, ambos localizados em Tucuns. Lima ressaltou que esses parques são fundamentais para a conservação ambiental e o desenvolvimento do ecoturismo na região.

A doutora em biologia Bia Fernandes também participou do evento. Ela destacou a importância de proteger a natureza e deu explicações detalhadas sobre cobras e serpentes, tanto peçonhentas quanto não peçonhentas, com ênfase na jiboia. Fernandes ressaltou a importância da educação ambiental para a convivência harmoniosa entre humanos e fauna local, exemplificando com o êxito obtido na preservação do mico-leão-dourado através da criação de parques para proteger essa espécie, entre outras.

O artista Junior Cruz encantou os presentes com seu propósito de desenvolver obras de arte, como “mapas do Brasil”, utilizando materiais reciclados recolhidos nas praias de Búzios. Ele explicou que cada peça é única e sempre associada a um tema político ou social contemporâneo, demonstrando como a arte pode ser uma poderosa ferramenta de conscientização ambiental.

O evento no Búzios Beach Resort foi uma celebração de união, cooperação e compromisso com o meio ambiente entre o poder público e a iniciativa privada, visando o turismo responsável. Eventos dessa natureza apontam para um futuro mais verde e responsável.