Expectativa para o 'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico da Região dos Lagos e um dos maiores do estado - Divulgação

Expectativa para o 'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico da Região dos Lagos e um dos maiores do estado Divulgação

Publicado 11/06/2024 12:34

Búzios - O município de Búzios, um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil no mundo, já está na expectativa para o maior festival gastronômico da Região dos Lagos e um dos maiores do estado do Rio de Janeiro, o 'Degusta Búzios'.

Sucesso consagrado de público e de crítica, o Degusta Búzios promete bater todos os seus recordes de visitação e movimentação econômica, fomentando a economia do balneário mais badalado do Brasil.

Neste ano, o Degusta Búzios será realizado no primeiro e segundo final de semana do mês de agosto, comprovadamente um acerto da atual gestão de Búzios, que implantou o melhor calendário de eventos da Região dos Lagos, trazendo eventos de qualidade e com recorde de público para a dita 'baixa temporada', diminuindo e revertendo a sazonalidade, transformando a península em alta temporada e verão o ano inteiro.