Publicado 02/07/2024 13:33

Búzios - A Prefeitura de Búzios realizou nesta sexta-feira (28), a inauguração do novo prédio da Guarda Mirim, localizado na Rua da Casuarinas, 307, Rasa. O espaço recebe o nome de João Victor Assunção Pekim, em memória ao jovem que, aos 17 anos, faleceu tragicamente em um acidente de trânsito em 2021, e foi um participante ativo do programa.

João Victor, nascido em Cabo Frio, deixou um legado de compromisso e dedicação à Guarda Mirim, sendo um dos primeiros integrantes do projeto. Sua contribuição para a comunidade será lembrada não apenas pela sua participação, mas também pelo exemplo de cidadania que inspirou seus colegas.

Durante a cerimônia de inauguração, o Prefeito Alexandre Martins destacou a importância do novo prédio como um marco para Búzios, reforçando o compromisso da administração municipal com a educação e o bem-estar da juventude local. “Este espaço não é apenas um prédio, mas sim um símbolo do nosso compromisso em oferecer condições adequadas para o desenvolvimento educacional e cidadão dos nossos jovens”, ressaltou o Prefeito.

O Projeto Guarda Mirim, baseado na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, atende jovens de 10 a 17 anos matriculados em escolas regulares de Búzios. Suas atividades incluem palestras, oficinas e dinâmicas de grupo que promovem valores de cidadania, ética e prevenção.

A nova estrutura do prédio próprio da Guarda Mirim representa um avanço significativo para a integração com a comunidade, fortalecendo laços familiares e comunitários, além de preparar os jovens para uma cidadania plena e responsável. Recentemente, a prefeitura também disponibilizou uma van para facilitar o deslocamento dos participantes durante as atividades do programa.

O evento contou com a presença de diversas autoridades locais, evidenciando o apoio da comunidade à iniciativa. A gestão municipal reiterou seu compromisso em promover valores de ética, solidariedade e respeito entre os jovens, preparando-os para serem agentes de transformação na sociedade buziana.