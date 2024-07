Prefeitura de Búzios inaugura Centro Especializado de Odontologia e Fisioterapia - Prefeitura de Búzios

Publicado 02/07/2024 13:32

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou nesta quinta-feira (27), às 18h, em Manguinhos, o novo Centro Especializado de Fisioterapia e Odontologia do município. O espaço foi projetado para oferecer uma ampla gama de serviços de saúde à população.

Localizado na rua Eduardo de Azevedo, atrás da Policlínica, o Centro Especializado de Fisioterapia conta com uma estrutura completa. No térreo, os usuários têm acesso a uma sala de massoterapia, duas salas de eletrocardiograma, uma sala de pediatria, uma dedicada à RPG e outra para atendimento de Uroginecologia. Além disso, o andar térreo dispõe de dois ginásios e uma piscina para hidroginástica. Os serviços incluem fisioterapia generalista, reabilitação de acidentes e tratamento de doenças crônicas.

Já no segundo andar do prédio, funciona o Centro Especializado Odontológico (CEO), que oferece diversos serviços, como atendimento especializado para Pacientes com Necessidades Especiais (PNE), Odontopediatria, Endodontia (tratamento de canal), Bucomaxilo (cirurgia oral menor) e Periodontia (tratamento dos tecidos de suporte dos dentes).

Durante a cerimônia de inauguração, o Prefeito Alexandre Martins ressaltou a importância do novo centro para a saúde municipal: “Essa entrega é mais uma meta, eu vivo de metas e sempre quero entregar mais. Fácil não é, mas quando temos um objetivo e acreditamos nele, tudo é possível”, disse o prefeito.

O Secretário de Saúde, Leônidas Heringer, enfatizou o compromisso da administração com a qualidade dos serviços de saúde: “Essa gestão tem pouco mais de 3 anos. Recebemos da passada, 408 atendimentos odontológicos e realizamos no ano passado mais de 13 mil. Isso não é pouca coisa nem é feito de uma hora para a outra. A população que está sendo atendida sabe que está funcionando e isso serve para todos os serviços do município, finalizou”

Com essa inauguração, a Prefeitura de Búzios visa atender às necessidades crescentes da população por serviços de saúde especializados, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida dos munícipes.