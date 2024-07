Associação Búzios Basquete foi contemplado com uma quadra profissional móvel de Basquete pelo Estado - Prefeitura de Búzios

Publicado 29/07/2024 12:36

Búzios - O Governo do Estado doou uma quadra profissional de Basquete 3x3 para a Associação Búzios Basquete para ficar permanente no município. A quadra, que é móvel, foi entregue neste domingo (28), às 16h, no Torneio Mano a Mano, promovido pelo Estado, na Praça da Tia Uia, na Rasa.

O torneio contou com a disputa entre times de quatro (04) cidades da Região dos Lagos. A entrega da quadra móvel, foi realizada pelo secretário de Esporte e Lazer do Estado, Rafael Picciani e ficará à disposição da Associação para futuros eventos da modalidade no município.

O Torneio Mano a Mano, também contou com premiações e medalhas para os vencedores, além da presença do secretário de Lazer e do Esporte de Búzios, Gugu Braga, e autoridades municipais.