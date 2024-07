Jornal argentino lista Búzios como uma das praias mais paradisíacas do Brasil - Internet

Jornal argentino lista Búzios como uma das praias mais paradisíacas do Brasil Internet

Publicado 26/07/2024 12:56

Búzios - Considerado um destino sol e praia, Armação dos Búzios, vem conseguindo vencer a sazonalidade. Sob o tema ‘Melhor Temporada’, que vai de abril a novembro, um dos balneários mais famosos do mundo recebeu milhares de turistas neste mês das férias.

De acordo com uma pesquisa levantada pelas instituições Búzios Convention & Visitors Bureau (BCVB), Associação de Hotéis de Búzios (AHB) e Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Búzios (SindSol) a média da taxa de ocupação, ficou em torno de 60%.

Além do setor hoteleiro, o gastronômico, passeios turísticos e comércio são impactados diretamente com a visita dos turistas.

Nesse período costuma-se receber os visitantes nacionais, que aproveitam as férias escolares para viajar com a família, e os turistas internacionais que escolhem o destino neste período. Os principais visitantes brasileiros de Búzios vêm do Rio de Janeiro (Capital), São Paulo e Minas Gerais. Já os estrangeiros vêm da Argentina, Chile e dos países da Europa que turistam pela cidade no mês de julho.

De acordo com o empresário, Thomas Weber, este é um excelente momento para estar na cidade, além de encontrar preços mais acessíveis nas pousadas e hotéis, os restaurantes também costumam fazer promoções e o balneário fica com um trânsito mais tranquilo.

“Este ano o mês de julho foi ótimo para quem visitou Armação dos Búzios. Tivemos o céu azul, garantindo dias perfeitos de praia. Lembrando que muitas pousadas possuem atrativos exclusivos que tornam a experiência no balneário ainda mais especial”, destacou Thomas.