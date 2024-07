Degusta Búzios 2024 Bate Recorde de Participação e Promete Encantar Público - Divulgação

Publicado 26/07/2024 12:55

Búzios - O festival Degusta Búzios 2024 já está sendo considerado um marco na história da cidade. Com mais de 150 restaurantes renomados participando, o evento bateu recorde de adesão e promete ser uma experiência gastronômica imperdível. Entre os dias 02 e 11 de agosto, moradores e turistas poderão desfrutar de pratos de alta gastronomia por apenas R$ 29,00, enquanto sobremesas selecionadas serão oferecidas por R$ 23,00.

A variedade e qualidade da culinária prometem atrair um grande público, com chefs de prestígio preparando menus especiais que refletem o melhor da gastronomia local e internacional. Além da comida, o Degusta Búzios 2024 também contará com atrações musicais que irão embalar os visitantes todas as noites.

Para complementar a experiência, pontos instagramáveis estarão espalhados pela cidade, proporcionando cenários perfeitos para fotos memoráveis. O destaque fica por conta de uma mala gigante instalada na entrada de Búzios, que já é considerada a grande sensação do evento e promete atrair inúmeros visitantes em busca do clique perfeito.

Combinando gastronomia de alta qualidade, entretenimento musical e arte visual, o Degusta Búzios 2024 promete ser um evento inesquecível para todos os participantes.