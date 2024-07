Prefeito Alexandre Martins tem semana produtiva em Búzios - Divulgação

Publicado 26/07/2024 12:55

Búzios - O Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, teve uma semana marcada por diversas atividades estratégicas e decisivas para o município. Na segunda-feira (22), Martins conduziu uma reunião crucial para discutir a implantação de uma base do destacamento do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) na cidade. O objetivo é atender de forma eficiente as necessidades dos turistas, aproveitando a expertise dos oficiais, que são bilíngues e familiarizados com diversas culturas, além de possuírem habilidades diplomáticas.

Ainda no mesmo dia, o prefeito e quatro vereadores se reuniram com representantes do Setor de Casamentos de Búzios na sede da prefeitura. O encontro teve como foco ajustar a regulamentação do setor de casamentos, buscando equilibrar o crescimento desses eventos com as expectativas da comunidade local. Entre os temas discutidos, destacou-se a necessidade de atualizar legislações para mitigar possíveis impactos negativos, especialmente em relação aos horários e ao volume sonoro das festividades

Além das atividades administrativas, Alexandre Martins participou de uma reunião com moradores da Rua do Cruzeiro, no bairro da quadra, onde reiterou o apoio da prefeitura para a realização da feira local. Com cerca de 30 participantes planejando expor uma variedade de produtos, a feira é vista como um impulso para a economia regional.

Na terça-feira (23), uma notícia aguardada pela administração municipal chegou: o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília, aceitou o recurso da Prefeitura de Búzios para aumentar os royalties do petróleo destinados ao município. Segundo Martins, Búzios poderá receber aproximadamente R$ 110 milhões em valores retroativos, o que representa um alívio significativo para as finanças locais.