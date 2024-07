Búzios sai na frente e Implementará auxílio financeiro para mulheres vítimas de violência doméstica - Imagem de internet

Publicado 26/07/2024 12:56 | Atualizado 26/07/2024 12:59

Búzios - O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília, aceitou o recurso da Prefeitura de Búzios para que o município volte a receber mais royalties do petróleo. A informação foi confirmada pelo prefeito Alexandre Martins nesta terça-feira, dia 23.

Segundo o Prefeito Alexandre Martins, Búzios deve receber cerca de R$ 110 milhões em valores retroativos. “Vamos acertar nossas contas, anunciar mais dez obras e calçar ruas em vários bairros. Minha meta principal é zerar as dívidas. É importante ter crédito, mas não usá-lo excessivamente. Já usei muito crédito com os fornecedores, então a prioridade é zerar todas as dívidas”, afirmou o chefe do executivo buziano.

Nos últimos meses, Búzios sofreu uma queda significativa no recebimento de royalties. Nos dois primeiros meses de 2024, o município recebeu R$ 12.289.761,04, comparado aos R$ 25.528.200,12 no mesmo período do ano passado, uma redução de 51,85%.

A retomada dos royalties é vista como crucial para a continuidade de projetos essenciais e para a estabilidade financeira da cidade.

Essa retomada e o recebimento do retroativo dos royalties se deve a articulação política do Prefeito Alexandre Martins que foi a Brasília algumas vezes e teve diversas reuniões na tratativa de resolver esse imbróglio financeiro, anunciado por Alexandre há meses e que vinha prejudicando e atrapalhando a vida financeira do município.