Prefeito Alexandre Martins e vereadores buscam aperfeiçoar regulamentação do Setor de Casamentos em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 26/07/2024 12:56 | Atualizado 26/07/2024 12:58

Búzios - O Prefeito Alexandre Martins e quatro vereadores de Búzios se reuniram nesta segunda-feira (22) na sede da prefeitura com representantes do Setor de Casamentos da cidade. O objetivo principal foi discutir ajustes na regulamentação vigente do setor, visando equilibrar o crescimento dos eventos de casamento com as necessidades e expectativas da comunidade local.

Durante a reunião, o grupo discutiu a necessidade de atualizar a legislação existente para garantir que os eventos de casamento continuem a contribuir positivamente para a economia local, ao mesmo tempo em que são mitigados possíveis impactos negativos sobre a vida cotidiana dos moradores. Um dos pontos críticos abordados foi a regulamentação do horário e do volume sonoro das festividades, visando minimizar possíveis transtornos para os residentes próximos às áreas de realização dos eventos.

“Estamos comprometidos em encontrar um equilíbrio que permita o avanço contínuo do setor de casamentos em Búzios, respeitando sempre as necessidades e interesses dos nossos moradores”, afirmou o Prefeito Alexandre Martins.

Os vereadores presentes, Aurélio Barros, Dida Gabarito, Gugu de Nair e Victor Santos, destacaram a importância de ajustar o texto regulatório que está atualmente em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), de forma a alinhar as normas às diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor do município. A proposta é que o novo texto incorpore requisitos claros para a infraestrutura dos locais de realização de eventos, incluindo aspectos como segurança contra incêndios, adequação acústica e gestão de resíduos.

Búzios, conhecida por suas belezas naturais e seu forte apelo turístico, tem experimentado um aumento expressivo na realização de cerimônias e festas de casamento nos últimos anos. Este crescimento não apenas impulsionou um novo mercado na cidade, mas também atraiu uma clientela diversificada, incluindo casais brasileiros e estrangeiros que buscam as paisagens deslumbrantes de Búzios para celebrar momentos especiais de suas vidas.

O próximo passo envolverá a realização de audiências públicas para consulta à população e a subsequente votação do projeto de lei na Câmara Municipal. Espera-se que as medidas propostas não apenas fortaleçam a infraestrutura de suporte aos eventos de casamento, mas também consolidem Búzios como um destino de eleição para celebrações memoráveis, tanto para residentes quanto para visitantes.