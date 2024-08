Prefeito Alexandre Martins Sanciona PCCR dos Servidores Municipais de Búzios - Divulgação

Publicado 02/08/2024 12:58

Búzios - Nesta quinta-feira, 1º de agosto, o prefeito Alexandre Martins sancionou o aguardado Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores municipais de Búzios. Após mais de 20 anos de espera, o evento marca um momento histórico para a cidade.

O PCCR, desenvolvido ao longo de dois anos por uma comissão com representantes de todas as categorias de servidores, foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal. O plano, que entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025 e será revisado a cada dois anos, visa valorizar e promover o desenvolvimento profissional dos servidores, respeitando a capacidade orçamentária do município.

Durante a assinatura, o prefeito Alexandre Martins, emocionado e com lágrimas nos olhos, expressou seu orgulho: “Tenho o maior orgulho de sancionar este plano. Para mim, é como se estivesse fazendo isso para minha mãe, que é servidora pública aposentada. Se eu não tivesse feito nada como prefeito, nem uma obra, e tivesse feito apenas isso, eu já estaria realizado como homem.”

Em um ato simbólico, Martins pediu que todos os servidores da comissão de Valorização dos Servidores ribricassem a sanção do PCCR, como reconhecimento ao trabalho coletivo envolvido na sua elaboração. “Muita gente fala que se eu não tivesse vontade, o PCCR não teria saído, mas sem vocês servidores, não seria possível. Estou adquirindo o direito de vocês como se estivesse fazendo para minha mãe”, afirmou o prefeito.

Flávio Neves, presidente do sindicato dos servidores de Búzios, também se pronunciou: “É um momento histórico. Agradecemos ao Executivo por ter convidado toda a comissão para assinar o plano. Esperamos que o próximo gestor, se o atual for reeleito, cumpra o plano na íntegra.”

O novo PCCR representa um avanço significativo na valorização dos servidores públicos de Búzios, refletindo um compromisso com justiça e equidade no serviço público