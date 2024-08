Hospital Municipal de Búzios adota metodologia para melhorar qualidade dos serviços - Prefeitura de Búzios

Publicado 02/08/2024 12:57

Búzios - O Hospital Municipal de Búzios está implementando a metodologia 5S, uma prática originária do Japão, que visa aprimorar a organização, limpeza e padronização dos processos internos. Este esforço busca assegurar um atendimento de excelência à população da cidade.

"A implementação da metodologia 5S é um grande passo para o nosso hospital. Com essa abordagem, esperamos não só melhorar a qualidade dos nossos serviços, mas também proporcionar um ambiente mais organizado e seguro para nossos pacientes e colaboradores," afirma a diretora geral do Hospital Municipal de Búzios, Dra. Monique Campbell.

A metodologia 5S é reconhecida globalmente por seu impacto positivo na gestão da qualidade. Ela se baseia nos princípios de Seiri (utilização), Seiton (organização), Seiso (limpeza), Seiketsu (padronização) e Shitsuke (disciplina). Com essa abordagem, o hospital visa otimizar seus processos, adaptando-se a diversas realidades e focando na melhoria contínua.

A adoção do 5S faz parte das reuniões quinzenais do grupo gestor do hospital, que se reúne para traçar estratégias eficazes, aprender com experiências passadas e prevenir problemas futuros.