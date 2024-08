Primeiro dia de campanha de Alexandre Martins tem 800 carros adesivados e 1.500 pessoas na inauguração do comitê - Divulgação

Publicado 19/08/2024 13:56

Búzios - A campanha eleitoral em Armação dos Búzios começou oficialmente nesta sexta-feira (16), e o candidato Alexandre Martins já demonstrou força ao realizar dois eventos de grande porte que marcaram o início da sua jornada rumo à reeleição.

Durante o dia, 800 carros foram adesivados com a marca da campanha.

O dia de atividades finalizou na inauguração do comitê central de campanha, localizado em Manguinhos, próximo ao cartório. O evento, realizado à noite, reuniu cerca de 1.500 pessoas, que compareceram para apoiar Alexandre Martins e ouvir as propostas e planos para o futuro de Búzios.

Além da expressiva mobilização popular, Alexandre Martins também aparece bem posicionado nas recentes pesquisas de intenção de voto. Segundo uma pesquisa publicada pelo jornal O Dia, em parceria com o Instituto Ágora e registrada no TSE, Martins lidera a corrida eleitoral com 57% das intenções de voto. Também foi realizada uma enquete virtual pela página “Búzios da Depressão”, que contou com a participação de mais de 2.500 moradores e Alexandre disparou com 56% dos votos.

“É muito gratificante ver esse apoio tão caloroso da nossa população. Começamos a campanha com o pé direito e estamos prontos para continuar mostrando a força do trabalho”, afirmou Alexandre Martins durante a inauguração do comitê.