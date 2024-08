Alexandre Martins (à esquerda), Rafael Aguiar e Gladys Nunes - Divulgação

Alexandre Martins (à esquerda), Rafael Aguiar e Gladys Nunes Divulgação

Publicado 15/08/2024 08:00

Búzios - Pesquisa eleitoral realizada pelo jornal O Dia e pelo Ágora Pesquisa aponta que o prefeito de Búzios, Alexandre Martins (Republicanos), atingiu 57% das intenções de votos na estimulada, contra 22% de Rafael Aguiar (PL), segundo colocado; e 4% de Gladys Nunes (PSD), com 4%.



Pesquisa estimulada é quando os nomes dos candidatos são apresentados para os entrevistados. No voto espontâneo, quando nenhum nome é colocado, a pesquisa também coloca Alexandre Martins em primeiro, 42%, contra 11% de Rafael Aguiar.



A pesquisa do Instituto Ágora Pesquisa / O Dia foi registrada com o número RJ-05785/2024, no dia 9 de agosto de 2024, e realizada entre os dias 9 e 10 de agosto e entrevistou 360 pessoas no município de Búzios. A amostra permite um nível de confiança de 95% com margem de erro de 5%. O número de indecisos, segundo a pesquisa, é de 5% para mais ou para menos.

Sobre a aprovação ao governo, a pesquisa também apontou que 80% dos entrevistados consideram positivos os trabalhos de Alexandre Martins, prefeito de Búzios e candidato a reeleição.



Segundo ele, o resultado é fruto do trabalho focado na educação, saúde, infraestrutura e demais setores, “que fizeram a cidade de Búzios se desenvolver em três anos e meio de mandato”. Ele destaca ainda o apoio recebido da Família Bolsonaro para a sua reeleição.

Confira abaixo os números apresentados pela pesquisa Ágora Pesquisa / O Dia:



*Intenção de votos / Espontânea*

. Alexandre Martins 42%

. Rafael Aguiar 11%

. Gladys Nunes 2%

. Leandro da Rasa 1%

. Leandro de Búzios 1%

. Não souberam ou não responderam 43%



*Intenção de votos / Estimulada*

. Alexandre Martins 57%

. Rafael Aguiar 22%

. Gladys Nunes 4%

. Indecisos 12%

. Não respondeu 5%



*Intenção de votos válidos*

. Alexandre Martins 69%

. Rafael Aguiar 27%

. Gladys Nunes 5%



*Avaliação do Governo Alexandre Martins*

. Bom 14%

. Ótimo 40%

. Regular 31%

. Ruim 5%

. Péssimo 8%

. Não souberam / Não responderam 2%



*Aprovação do trabalho do Prefeito Alexandre Martins*

. Aprova 72%

. Desaprova 21%

. Não souberam / Não responderam 7%