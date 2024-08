Alexandre Martins, Prefeito de Búzios tem Contas aprovadas por unanimidade na Câmara de Búzios com Parecer Favorável do TCE-RJ - Divulgação

Publicado 14/08/2024 14:10

Búzios - Na sessão ordinária realizada nesta terça-feira, 13 de agosto de 2024, a Câmara Municipal de Búzios aprovou as contas de governo do prefeito Alexandre Martins referentes ao exercício de 2022. A votação, que contou com ampla participação dos vereadores, foi marcada pela análise do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

O TCE-RJ deu parecer prévio favorável à aprovação das contas, mas fez ressalvas e apresentou uma série de determinações e recomendações para aprimorar a gestão municipal. Essas observações indicam áreas que necessitam de atenção e ajustes, embora não comprometam a aprovação final das contas.

A aprovação das contas é um passo importante para a administração de Alexandre Martins, que busca manter a confiança da população e o equilíbrio financeiro do município. As recomendações do TCE-RJ deverão ser observadas para garantir a continuidade da boa gestão pública na cidade de Búzios.