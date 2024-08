Búzios triplica atendimento psicológico com nova contratação de psicólogos - Prefeitura de Búzios

Búzios triplica atendimento psicológico com nova contratação de psicólogosPrefeitura de Búzios

Publicado 14/08/2024 14:10

Búzios - Nesta terça-feira (13), o Secretário de Saúde de Búzios, Leonidas Heringer, reuniu-se com a equipe de Saúde Mental do município para anunciar um grande avanço na área: a contratação de mais sete psicólogos para fortalecer o atendimento à população. Com essa iniciativa, serão ofertadas mais 2.349 vagas para atendimento psicológico, totalizando 3.294 atendimentos mensais, atendendo a uma demanda antiga da comunidade.

Segundo o Secretário, havia um anseio muito grande de zerar as filas de atendimento psicológico em todo o município e, graças à contratação desses novos profissionais através da PJ, agora será possível sanar toda essa demanda.

As pessoas que estão na fila de espera serão contatadas para o agendamento dos atendimentos. Caso alguém tenha mudado de endereço ou telefone, é importante procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência para atualizar o cadastro ou dirija-se à Clínica Beija Flor para mais informações.

“Essa ação é um passo significativo para garantir que todos tenham acesso ao cuidado psicológico que merecem e estamos comprometidos em seguir avançando na saúde mental do município”, afirmou Leonidas Heringer.

A reunião reforça o compromisso da Secretaria de Saúde em oferecer suporte contínuo e eficaz à população, atendendo às necessidades emergentes de saúde mental no município.