'Degusta Búzios 2024', o maior festival gastronômico da Região dos Lagos vende mais de 100 mil pratos e movimenta cerca de R$ 3 milhões na economia - Divulgação

'Degusta Búzios 2024', o maior festival gastronômico da Região dos Lagos vende mais de 100 mil pratos e movimenta cerca de R$ 3 milhões na economiaDivulgação

Publicado 14/08/2024 14:10

Búzios - O Degusta Búzios 2024 chegou ao final de mais uma edição batendo todos os recordes das edições anteriores e se consagrando como o maior festival gastronômico da Região dos Lagos e um dos maiores do Estado do Rio de Janeiro.

Na primeira semana, o evento teve um aumento de 40% de público em relação ao ano passado. Segundo informações, o total de pratos comercializados nos dois finais de semana chegou à casa dos 105 mil, resultando em um faturamento de quase R$ 3 milhões de reais, consagrando-se como grande fomentador da economia, além de gerador de emprego e renda no município.



Com mais de 150 sabores diferenciados de renomados chefs e da gastronomia caiçara, o evento foi realizado nos dois primeiros finais de semana de agosto (02, 03, 04, 09, 10 e 11), nas ruas das Pedras, Manoel Turíbio, Orla Bardot e Praça dos Ossos. Os pratos foram comercializados por R$ 29 e as sobremesas por R$ 23.



A especialista em gastronomia alemã, Ivana, trouxe para o Degusta um dos pratos mais tradicionais dos alemães e disse que todo ano participa do evento: “Este ano escolhi um prato que leva vários tipos de salsichões, chucrute roxo, sementes de Ravensburg e fatias de pão. Eu acho que este ano está muito bom", afirmou ela.



Outro comerciante que cativou muito o público com suas brincadeiras foi César Rossana, da barraca Drink Beach. Ele conta o que está achando do Degusta 2024: “Drink Beat com asas. Eu sempre faço um pente, experimento alguma coisa diferente aqui na minha barraca. Dependendo de como você chega com uma ideia, pedindo alguma coisa, eu já troco a sua ideia e já boto na minha, entendeu? Acredito que cada ano que passa vai melhorando mais ainda”.



A bucólica Praça dos Ossos, no domingo (11), Dia dos Pais, foi o local perfeito para o almoço da família e o passeio dos amigos.



Leandra, de Florianópolis, que estava hospedada na casa de amigos, comentou que o Festival tem sabores bem variados: “Achei muito gostoso, bem variado. Ontem à noite fui ao centro e hoje aqui na praça. Com certeza, ano que vem, volto”.



O evento reuniu muita música, gastronomia e cultura, além de um espaço dedicado às crianças na Praça dos Ossos. A Praça dos Ossos também foi palco de homenagens às mulheres buzianas que, ao longo dos anos, contribuíram de maneira significativa para preservar e inovar a culinária local. As homenageadas foram: Iracema, Dona Cássia e Chef Sonia Persiani.



O festival foi realizado pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo e Subsecretaria de Eventos, em parceria com a ACEB (Associação Comercial de Búzios).