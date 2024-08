Shows na Praça do INEFI encerram Semana da Juventude de Búzios - Prefeitura de Búzios

Shows na Praça do INEFI encerram Semana da Juventude de BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 14/08/2024 14:20

Búzios - Shows no Palco Sunset, montado na Praça Tia Uia (INEFI), na Rasa, encerram os dois últimos dias da Semana da Juventude de Búzios. O evento está promovendo, durante toda a semana, várias atividades esportivas, palestras, oficinas, entre outras.

Na sexta-feira (16), será a abertura oficial do Palco Sunset, com o show Lagoinha Worship, às 19h. Logo após, no Palco Principal do evento, a cantora gospel Kellen Byanca promete contagiar o público presente com seus louvores e adorações, a partir das 21h.

No sábado (17), o evento promove várias atividades esportivas, como: queimada, karatê, corrida e futebol, na Praça Tia Uia, das 8h às 17h. A partir das 18h, no Palco Sunset, haverá apresentação de dança dos alunos da juventude. Logo após, às 19h, show do Grupo B&C, seguido de JV Delírio, às 20h. O show do cantor Suel encerra as atividades da Semana da Juventude, às 22h.

A Semana da Juventude em Búzios é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda. Confira a programação, que ainda está rolando.

Programação:

•Dia 14 - Casa da Juventude, de 8h às 17h

•CRAS - ID Jovem

•SEMEDE - Pé de Meia (parceria SEMED)

•Balcão de Emprego

•Como Criar o Currículo

•Carteira de Trabalho Digital

•Dia 15 - Casa da Juventude, de 8h às 17h

•Campeonato de Free Fire (Celular)

•Oficina de Mídia voltada para Marketing

•Dia 16 - Praça do INEFI

•Palco Sunset - 19h

•Abertura com Lagoinha Worship

•Palco Principal - 20h30

•Show gospel com Kellen Byanca, às 21h

•Dia 17 - Esporte no INEFI (Simultâneo), de 8h às 17h

•Queimada

•Karatê

•Corrida

•Futebol

•Palco Sunset - A partir das 18h

•Apresentação de dança dos alunos da Juventude - 18h

•Show do Grupo B&C - 19h

•JV Delírio - 20h

•Palco Principal - 22h

•Show com Suel