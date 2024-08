Secretaria da Pessoa com Deficiência de Búzios realiza primeira formatura do Curso Práticas em Libras - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/08/2024 13:56

Búzios - Nesta quinta-feira (15) aconteceu a primeira formação do Curso Práticas em LIBRAS – nível básico, da Secretaria da Pessoa com Deficiência de Búzios. As turmas foram divididas em dois turnos, ao todo, 40 alunos, incluindo funcionários e moradores do município, receberam o diploma da Língua Brasileira de Sinais.

A secretária da Pasta, Luciana Sant’Ana, expressou sua gratidão e convidou a todos para se unir: “O curso Libras é para avançarmos. Conto com cada um de vocês que foram alunos, passe isso adiante, traga as pessoas pra perto da gente e ajude a gente, porque estamos aqui para oferecer muitos serviços: cartão de estacionamento, a aquisição de órtese e prótese, e tantos outros serviços que estejam disponíveis. Então, se não conhece, chega perto, conheça, leve essa informação e ajude a Secretaria, porque o que estamos fazendo é pra conquistar um espaço que é da pessoa com deficiência, que é da pessoa sem deficiência. Devemos estar todos juntos, incluídos e com uma sensibilidade. Parabéns a todos. Obrigada aos familiares e autoridades que aqui estão. Sejam bem-vindos.”

A aluna Jeneffer Marques, expressou seu contentamento com o curso: “O sentimento é de gratidão, o curso de LIBRAS foi extraordinário! Parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm e principalmente por abrir oportunidades como essa. Através de vocês, pude realizar um sonho e entender que sinais são para os olhos o que as palavras são para os ouvidos!”

O trabalhador autônomo André, disse que desde sempre quis aprender a Língua de Sinais e quando soube do curso gratuito oferecido pela Prefeitura, logo se inscreveu: “Tenho uma sobrinha com deficiência auditiva, sempre quis fazer um curso de Libras para poder dar uma atenção melhor para ela. Não tenho condições financeiras para pagar. Me inscrevi neste da Prefeitura, não fui sorteado na primeira vez, mas logo após me mandaram mensagem perguntando se ainda tinha interesse, e respondi: Agora! Hoje estou aqui recebendo meu diploma. Trabalho por conta própria na rua, se alguém precisar de uma ajuda ou até de socorro, agora estou preparado para ajudar e entender as pessoas com deficiência auditiva.”

Na segunda semana de setembro serão iniciadas novas turmas para o Curso Práticas em LIBRAS – nível básico I e nível II.