Em Búzios, teste do pezinho pode ser realizado gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde do município - Prefeitura de Búzios

Em Búzios, teste do pezinho pode ser realizado gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde do municípioPrefeitura de Búzios

Publicado 19/08/2024 13:56

Búzios - Em Búzios, a saúde dos recém-nascidos é uma prioridade. O Sistema de Saúde do município oferece, gratuitamente, o teste do pezinho em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Este exame simples, realizado nos primeiros dias de vida do bebê, é crucial para detectar doenças genéticas, metabólicas e infecciosas, permitindo um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. Deve ser realizada preferencialmente, do 3° ao 7° dia após o nascimento, até 28 dias de vida.

Além das UBS, o teste também é realizado no Hospital Municipal Rodolpho Perissé, especialmente em casos em que os bebês precisam ficar internados por mais tempo. Essa ampliação do acesso ao exame reforça o compromisso do município em garantir que todas as crianças tenham a oportunidade de iniciar a vida com saúde e segurança.

O teste do pezinho, conhecido oficialmente como triagem neonatal, é uma ferramenta essencial para garantir um desenvolvimento saudável e uma melhor qualidade de vida para as crianças. Ao identificar precocemente condições que podem afetar o crescimento e o desenvolvimento do bebê, os profissionais de saúde conseguem intervir de forma rápida, evitando complicações graves no futuro.

Para mais informações sobre o teste do pezinho e os locais de realização, procure a UBS mais próxima ou consulte o Hospital Municipal Rodolpho Perissé. Cuide da saúde do seu bebê desde os primeiros dias de vida.