Caminhada de Alexandre Martins entra para a história com mais de 7 mil pessoas na RasaDivulgação

Publicado 30/09/2024 13:37

Búzios - A última caminhada da campanha de reeleição do prefeito Alexandre Martins, realizada neste sábado (28), foi marcada por emoção e grande adesão popular. Mais de 7 mil pessoas lotaram as ruas da Rasa — o maior bairro e maior colégio eleitoral de Búzios — transformando o evento em uma verdadeira festa de apoio e confiança no atual prefeito. Com o lema oficial da campanha, “Eu Acredito”, estampado no semblante dos presentes, a caminhada foi, sem dúvida, a maior e mais impactante de todas.

O clima de emoção tomou conta logo no início do evento, mas foi durante o discurso de Alexandre Martins que a atmosfera atingiu seu ápice. Ao tentar começar a falar, o prefeito foi tomado pelas lágrimas e mal conseguiu expressar suas primeiras palavras. Amparado por familiares e aliados, Alexandre não conteve a emoção ao ver a multidão que se estendia à sua frente, em apoio à sua candidatura.

“Hoje, meu coração está cheio de gratidão. Vocês são a prova de que todo o trabalho que realizamos valeu a pena. Nós seguimos focados em propostas e em projetos que transformam Búzios. Enquanto alguns se perdem em fake news, nós continuamos trabalhando pelo futuro da nossa cidade. E hoje, na Rasa, ficou claro: o povo decidiu! Juntos, vamos continuar avançando. Muito obrigado!” — declarou Alexandre Martins, ainda emocionado, durante seu discurso.

A caminhada na Rasa também serviu para reafirmar a liderança de Alexandre Martins nas pesquisas. O candidato à reeleição pelo Republicanos lidera com 60% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa realizada pela Ágora Pesquisa, divulgada na segunda-feira (23) sob o registro RJ-07109/2024 no TRE. O levantamento confirma o favoritismo já apontado pela GERP, registrada no TSE sob o número RJ-01717/2024 e divulgada no dia 16/09. Rafael Aguiar (PL) aparece em segundo lugar com 22%, enquanto Gladys Nunes (AGIR) figura com 4%, o que dá a Alexandre uma vantagem de 38 pontos sobre o segundo colocado, reforçando ainda mais o crescimento de apoiadores da campanha.