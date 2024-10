Alexandre Martins destaca ?guinada? na educação de Búzios e a criação da Secretaria da Mulher em seu Governo - Divulgação

Publicado 01/10/2024 19:08

Búzios - O Prefeito de Búzios e candidato à reeleição Alexandre Martins do Republicanos destacou em suas redes sociais os avanços na educação do balneário:

‘A educação deu uma guinada em Búzios nos últimos quatro anos. Reformamos escolas, construímos creches, valorizamos alunos e profissionais. Um ambiente escolar seguro e com qualidade incentiva e transforma vidas e vem mais por aí’, declara e promete Alexandre Martins.

O Prefeito de Búzios Alexandre Martins tem se mantido na liderança em todas as pesquisas de intenção de votos no município.

Outro destaque que o Prefeito e candidato à reeleição fala com orgulho é da criação da Secretaria da Mulher:

‘Nesses quatro anos, uma das coisas que mais me deixa feliz foi a criação da Secretaria da Mulher e com ela, a Casa da Mulher Buziana e diversos outros projetos’, afirmou ele.

Alexandre Martins disse ainda que a mulher, tem vez e voz em Búzios e que acredita que juntos vamos continuar fazendo ainda mais por nossa cidade, finalizou o chefe do executivo buziano em suas redes sociais na semana de reta final das eleições 2024.