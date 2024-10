Candidato a vereador em Búzios é detido com dinheiro e materiais de campanha em ação do TRE-RJ - Divulgação

Publicado 06/10/2024 12:24

Búzios - O candidato a vereador Cláudio Temporada foi preso em flagrante na manhã desse domingo (6) por agentes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) e pela Polícia Militar no município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Segundo informações, a detenção ocorreu nas proximidades do Colégio Mudinho, no bairro da Rasa, em Búzios, onde o candidato foi encontrado com dinheiro e materiais de campanha escondidos em suas roupas.



A operação foi coordenada pelo juiz eleitoral Dr. Danilo Marques Borges, que estava fiscalizando possíveis irregularidades durante o processo eleitoral. Durante a abordagem, Cláudio Temporada foi surpreendido ao oferecer dinheiro em troca de votos.



O candidato foi levado à delegacia para os procedimentos legais, onde deverá prestar esclarecimentos sobre as acusações de prática de corrupção eleitoral.