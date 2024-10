Polícia Militar apreende fuzil, metralhadora e entorpecentes em Armação dos Búzios - 25 BPM

Publicado 08/10/2024 19:43

Búzios - No início da tarde de Segunda-Feira (07/10), Policiais Militares da 5° Companhia de Armação dos Búzios, receberam denúncias informando que em dois endereços distintos, homens ligados à uma facção criminosa, estariam escondendo armas e drogas.

Os Agentes foram no primeiro endereço, na Rua Alagoinhas, Bairro Maria Joaquina e, após uma revista no local indicado, conseguiram encontrar em uma área de brejo, um fuzil Colt, calibre 556, com 24 munições e uma metralhadora calibre 9 milímetros com 30 munições.

No outro endereço, na Rua Justiniano de Souza, também em Maria Joaquina, os Militares conseguiram encontrar em uma área de mata, 2.015 pinos de cocaína, 469 buchas de maconha e 179 buchas de haxixe.

Todo o material foi levado para à 126° DP de Cabo Frio, onde foi apreendido.