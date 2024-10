PL de Búzios expulsa dois Vereadores nas vésperas das eleições e executiva estadual do Partido discorda - Divulgação

PL de Búzios expulsa dois Vereadores nas vésperas das eleições e executiva estadual do Partido discordaDivulgação

Publicado 08/10/2024 19:43

Búzios - O PL de Búzios, partido do então candidato a Prefeito do município, Rafael Aguiar, derrotado nas urnas pelo Prefeito Alexandre Martins do Republicanos, reeleito neste domingo, expulsou no dia 5 de outubro, nas vésperas da eleição, dois vereadores do balneário.

Os Vereadores expulsos pelo PL de Búzios foram João Carlos Souza dos Anjos Silva, o Dom de Búzios e Josué Pereira dos Santos, segundo a decisão partidária, por apoiarem o candidato opositor Alexandre Martins:

‘Requerendo-se o cancelamento de seus registros de candidaturas, visto que infringiram patentemente norma expressa do estatuto do Partido Liberal, promovendo apoio a candidato de outro partido em eleição na qual o PL participa com candidatura majoritária, no caso a de Rafael Aguiar’, diz o documento da executiva do PL municipal.

A confusão tomou conta das redes sociais com direito a acusação e áudios acalorados por parte do Vereador Dom de Búzios demonstrando estar nervoso e ‘bravo’ com o Rafael Aguiar, até então candidato a Prefeito de Búzios.

Acontece que executiva estadual do PL discorda da decisão municipal e emitiu nota oficial:

‘A comissão executiva estadual do PL expressa surpresa à expulsão dos Vereadores Dom de Búzios e Josué Pereira. Essa decisão foi proferida sem garantir o contraditório e a ampla defesa dos vereadores e não reflete os valores e princípios defendidos pelas executivas Estadual e Nacional do PL’, declaram em nota oficial datada de 5 de outubro.