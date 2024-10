Conselho de Cultura de Búzios realiza cadastro e renovação da Carteira Nacional do Artesão - Prefeitura de Búzios

Conselho de Cultura de Búzios realiza cadastro e renovação da Carteira Nacional do ArtesãoPrefeitura de Búzios

Publicado 08/10/2024 19:43

Búzios - Em uma iniciativa do Conselho de Cultura de Búzios, segmento Artesanato com o apoio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, os artesões de Búzios, realizaram nesta quarta-feira (02), o cadastro e a renovação da tão sonhada Carteira Nacional do Artesão, num evento realizado no Hotel Atlântico, do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro.

No evento, 29 artesões renovaram a validade e 69 realizaram o cadastro para receberem a 1ª via da carteira. Na próxima quinta-feira (10), na Escola de Artes e Ofícios Zanine, das 10h às 16h, será realizado outro evento para os artesões que não conseguiram se cadastrar.

O Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, coordenado pela Secretaria de Estado de Turismo(SETUR), visa reconhecer o artesanato como atividade econômica, com foco em ações voltadas para a geração de emprego e renda.

Para se inscrever, e solicitar a emissão da sua “Carteira do Artesão”, os mesmos deverão levar cópias dos seguintes documentos:

Carteira de Identidade; e/ou (Documento de identificação com foto);

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Comprovante de residência ou declaração conforme Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983;

1 (uma) foto 3×4 colorida e atual.

Para a avaliação técnica: o artesão poderá levar até três TÉCNICAS (cada técnica com seu produto finalizado, e um produto inacabado, para que seja feita uma demonstração de habilidade técnica.