Búzios recebe três Bandeiras Azuis na Cerimônia Nacional de entrega dos certificados do Júri Internacional do Programa Bandeira Azul realizado nesta sexta-feira em Salvador - Prefeitura de Búzios

Búzios recebe três Bandeiras Azuis na Cerimônia Nacional de entrega dos certificados do Júri Internacional do Programa Bandeira Azul realizado nesta sexta-feira em SalvadorPrefeitura de Búzios

Publicado 04/11/2024 16:55

Búzios - Nesta sexta-feira (01), a Península buziana, recebeu a certificação do Selo Ambiental para três (03) praias do município na cerimônia de entrega do Júri Internacional do Programa Bandeira Azul, realizado no Yacht Clube da Bahia. Búzios, além da capital Rio de janeiro, é o único município do estado com três praias contempladas.

Este ano o Júri Internacional do Programa Bandeira Azul aprovou mais uma praia para a primeira temporada de 2024/2025: a praia de Tucuns. Também foram renovadas as certificações das praias do Forno e Azeda/Azedinha. A cerimônia de entrega foi realizada pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR).

Na ocasião, o secretário da pasta, Evanildo Nascimento, representou o município e recebeu às três Bandeiras Azuis para serem hasteadas nas respectivas praias da cidade, e disse que: “Estamos levando para Búzios três premiações e a grande novidade desse ano é o primeiro ano da temperada 24/25 da nossa Praia de Tucuns. Isso faz que Búzios se torne um lugar muito visitado pelo turista internacional”.



A Bandeira Azul é um reconhecimento internacional dado a praias e marinas que atendem a padrões de qualidade ambiental, segurança, educação dentre outros. Com mais de 30 critérios rigorosos, a certificação das praias de Búzios não mostra somente a qualidade e credibilidade do selo ambiental, mas também, o desenvolvimento de um turismo cada vez mais sustentável juntamente com o avanço econômico, ao mesmo tempo que promove suas belezas naturais para um público cada vez mais consciente.

Os locais aprovados seguem critérios que devem ser mantidos e comprovados anualmente, como o importante critério de análise da qualidade da água por laboratório credenciado, Tucuns por exemplo fez centenas de analises em ambos os lados da praia, garantindo assim a qualidade de suas águas. Ao receber o selo, praias e marinas asseguram não apenas a preservação dos ecossistemas, mas também um ambiente seguro e organizado para seus visitantes.



O evento foi organizado pelo Instituto Ambientes em Rede e teve o apoio do Yacht Clube da Bahia, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Salvador, Rede Accor e Fundação Baía Viva, e contou com a presença de autoridades locais, prefeitos, secretários de meio ambiente e turismo e líderes de organizações ambientais de todo o país, além do Ministério do Turismo, com uma representante.