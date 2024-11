Jão, o maior fenômeno musical da atualidade estará em Búzios em dezembro - Divulgação

Jão, o maior fenômeno musical da atualidade estará em Búzios em dezembro Divulgação

Publicado 07/11/2024 12:24

Búzios - Nos dias 13 e 14 de dezembro, Búzios sai na frente e receberá o 'Búzios On Festival', que reunirá grandes atrações e experiências em um dos locais mais belos da cidade. O evento terá shows dos renomados artistas Belo e Jão, que prometem embalar o público com sucessos de suas carreiras.



Além das apresentações musicais, o festival oferecerá atividades gratuitas, incluindo tirolesa, balão, e uma arena gamer, proporcionando entretenimento diversificado para todos os participantes.



Opções de acesso e experiências exclusivas:



•Front Stage: Para quem quer estar próximo ao palco com mais conforto, essa área oferece banheiros de luxo e acesso diferenciado.

•Pista Premium: Espaço especial para aproveitar o festival com visão privilegiada dos shows.

•Camarotes Individuais e Camarote Geral Open Bar: Para quem deseja uma experiência ainda mais exclusiva, há opções de camarotes com open bar, ideais para grupos que buscam privacidade e serviços premium.



Com estacionamento no local e piso asfáltico para maior conforto, o Búzios On Festival se destaca como um dos eventos mais aguardados, pronto para proporcionar um fim de semana inesquecível. Venha viver essa experiência única em Búzios!

Informações no link abaixo: