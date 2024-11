Búzios abre período de Transferências Escolares na Rede Municipal - Prefeitura de Búzios

Búzios abre período de Transferências Escolares na Rede MunicipalPrefeitura de Búzios

Publicado 11/11/2024 15:08

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, anuncia que o período de solicitação de transferência entre unidades escolares da Rede Municipal de Ensino ocorrerá entre os dias 11 e 18 de novembro de 2024. A medida visa atender aos interesses e necessidades dos estudantes e suas famílias, garantindo acesso mais próximo e conveniente às instituições de ensino.

A inscrição para transferências deve ser realizada pelo Portal da Educação, no site oficial da prefeitura (http://buzios.rj.gov.br), onde os interessados podem acessar todas as informações e requisitos.



Para definir a prioridade de atendimento às solicitações, o processo observará os seguintes critérios:

.Proximidade da residência do estudante com a escola solicitada;

.Existência de irmãos já matriculados na unidade pretendida;

.Situação de difícil acesso para a unidade atual, considerando o endereço atualizado;

.Necessidade de trabalho próximo à escola pretendida, com comprovação;

.Matrícula em cursos externos que não permitem alteração de horário, com devida comprovação.



A partir do dia 20 de janeiro de 2025, as unidades escolares divulgarão a lista dos estudantes que tiveram suas solicitações atendidas. Para efetivar a transferência, é necessário que o estudante (ou responsável) compareça à escola de origem entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2025 para obter o protocolo de matrícula. A ausência nesse período implicará na necessidade de uma nova solicitação para vagas remanescentes, a partir de 3 de fevereiro de 2025, após as matrículas dos estudantes já pertencentes à rede.



A Prefeitura reforça que, embora a solicitação de transferência não garanta a vaga na unidade desejada, este processo prioriza as necessidades educacionais e logísticas das famílias, assegurando que o ensino em Búzios continue sendo uma experiência acessível e alinhada às realidades da comunidade.