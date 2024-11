Show de Thalles Roberto lota e emociona público em Búzios - Prefeitura de Búzios

Show de Thalles Roberto lota e emociona público em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 11/11/2024 15:07

Búzios - Na noite de ontem, a Praça Tia Uia, no INEFI, foi palco de uma celebração emocionante com o show do cantor Thalles Roberto, que levou o público a momentos de alegria e reflexão. O evento, promovido pela Prefeitura de Búzios em comemoração ao aniversário da cidade, reuniu moradores e visitantes que se uniram em um ambiente de fé e comunhão, embalados pelas canções inspiradoras do artista.

Thalles Roberto encantou a plateia com uma apresentação repleta de energia e mensagens positivas, conectando o público e reforçando os valores de união e paz que marcam o espírito da cidade.

Hoje, segunda-feira, a programação de aniversário continua com o show de Juninho Cassimiro, a partir das 19h, também na Praça Tia Uia. A expectativa é de mais uma noite inesquecível, unindo a comunidade em um clima de celebração e gratidão pela história de Búzios. A Prefeitura de Búzios convida todos a participarem.