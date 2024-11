Búzios celebra 29 Anos com Desfile Cívico em homenagem à cidade - Prefeitura de Búzios

Publicado 11/11/2024 15:08

Búzios - Em comemoração ao 29º aniversário de emancipação de Armação dos Búzios, a Prefeitura realizou nesta segunda-feira (11) um emocionante Desfile Cívico na Estrada da Usina, que reuniu mais de mil estudantes da rede municipal e diversas entidades da cidade, como a Escola Estadual e as Forças Armadas, além de secretarias municipais e autoridades locais. O evento foi uma demonstração de orgulho e de respeito pela história do município, envolvendo a comunidade em um clima de união e celebração.

Ao longo do desfile, as escolas e instituições trouxeram temas que destacaram a identidade e os valores culturais de Búzios, reforçando a importância da educação e do civismo para o futuro das novas gerações. A participação dos estudantes foi marcada por apresentações criativas e emocionantes, que encantaram o público e mostraram o engajamento da juventude buziana com a cidade.

O Secretário de Educação, Rodrigo Ramalho, ressaltou que o desfile não só simboliza o aniversário de Búzios, mas também reflete o compromisso da Prefeitura com a valorização da história e das tradições locais. "O Desfile Cívico é um momento em que celebramos o orgulho de sermos buzianos, onde cada participante e espectador tem a oportunidade de sentir-se parte dessa história", destacou o secretário.

A Prefeitura de Búzios agradece a todos que contribuíram para o sucesso do evento, desde os alunos e professores até as equipes das secretarias envolvidas.