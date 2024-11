Programa Saúde na Escola promove conscientização sobre higiene e prevenção de doenças em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 11/11/2024 15:09

Búzios - Em uma ação do Programa Saúde na Escola, a Secretaria Municipal de Saúde realizou uma atividade educativa sobre higiene e saúde corporal para 50 crianças e adolescentes quilombolas da Escola Municipal Lídia Sherma, localizada em Baia Formosa. Com idades entre 9 e 14 anos, os participantes foram divididos em grupos de meninos e meninas para abordagens específicas e adequadas a cada gênero.

Durante a atividade, conduzida pela equipe de saúde, foram apresentados temas sobre prevenção de doenças e cuidados com o corpo, abordando tópicos como higiene íntima, importância do banho diário e de práticas como lavar as mãos e roupas regularmente. A palestra também destacou os riscos de infecções por falta de higiene, como piolho, sarna e doenças respiratórias, incluindo gripe e Covid-19.

“A educação em saúde, especialmente com foco em higiene, é essencial para evitar doenças e formar futuros adultos mais conscientes e saudáveis. Além disso, essas crianças podem compartilhar o aprendizado com suas famílias, ampliando o impacto na comunidade”, ressaltou Leonidas Heringer, secretário municipal de saúde.

A representante do Programa Saúde na Escola, Maria Ogilsa, destacou a importância de tratar o uso excessivo do celular, que pode impactar o bem-estar emocional e físico das crianças. “Abordamos o uso abusivo de eletrônicos, que, além de afetar a saúde ocular, pode trazer consequências emocionais, como ansiedade e sensação de solidão. Com essas orientações, ajudamos a fortalecer a saúde integral da criança”, afirmou Ogilsa.

A atividade faz parte de uma série de ações educativas promovidas pelo Programa Saúde na Escola, que visa levar informações essenciais sobre saúde e prevenção de doenças às escolas da rede municipal.