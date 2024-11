Show de Juninho Cassimiro aquece celebrações de aniversário de Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 12/11/2024 15:32

Búzios - Na noite de ontem, a Praça Tia Uia, no INEFI, foi tomada por uma atmosfera de fé e emoção com Missa Campal ministrada pelo Pároco Douglas Alves Fontes, além do show de Juninho Cassimiro, que trouxe ao público de Búzios uma apresentação envolvente e repleta de mensagens de esperança e paz. O evento, promovido pela Prefeitura de Búzios como parte das celebrações pelo 29º aniversário da cidade, reuniu centenas de moradores e visitantes em uma noite de comunhão e celebração.

Juninho Cassimiro encantou a plateia com seu carisma e suas canções inspiradoras, proporcionando momentos de introspecção e alegria que emocionaram o público. A apresentação foi marcada pela energia positiva e pela interação com os presentes, fortalecendo o espírito comunitário e a união da cidade, tão importantes para Búzios.

A festa continua hoje, terça-feira (12), com o show de Sorriso Maroto, às 19h, também na Praça Tia Uia. O evento promete reunir ainda mais pessoas para celebrar o aniversário de Búzios em grande estilo, com muita música, alegria e um ambiente de festa que representa o amor dos buzianos pela cidade.

A Prefeitura de Búzios convida a todos para prestigiar mais essa atração especial e participar das comemorações.