Secretaria de Turismo de Búzios promove palestra sobre o turismo da cidade para alunos do curso de Turismo da Universidade Federal FluminensePrefeitura de Búzios

Publicado 12/11/2024 15:32

Búzios - Neste sábado (10), servidores da Secretaria de Turismo apresentaram uma palestra aos alunos do curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense (UFF), com foco na história da cidade e sua relevância para o setor turístico, no Auditório da Secretaria. A atividade integra um estudo semestral realizado pelos estudantes da UFF que visitam o município para analisar a demanda e a oferta turística, além de avaliar a percepção da população local sobre o impacto do turismo na cidade.

A viagem técnica, vinculada às disciplinas de Fundamentos Teóricos do Turismo e Economia do Turismo, tem como objetivo proporcionar uma visão prática da gestão do setor. Nesta edição, os alunos contaram com a presença do diretor da Faculdade de Turismo e Hotelaria da UFF, João Evangelista Monteiro, e do professor Ari Fonseca, que acompanharam os estudantes nas pesquisas. Ambos destacaram a importância de entender a gestão pública do turismo em Búzios e ressaltaram a relevância de ouvir representantes da Secretaria para obter uma visão mais aprofundada sobre o funcionamento do setor turístico no município.

A Secretária da Pasta, Patrícia Chaves, recebeu com grande entusiasmo os alunos da Universidade e demais participantes desta visita técnica. Ela destacou: "É com imensa satisfação que recebemos os alunos e todos os participantes desta visita. Para nós, este momento vai além de uma simples atividade acadêmica; ele representa a conexão entre o conhecimento teórico e a prática do turismo, algo essencial para o desenvolvimento sustentável de nossa cidade. O turismo não apenas movimenta a economia de Búzios, mas é também a força que circula e cria oportunidades para moradores, empreendedores e todos que fazem parte desse processo. Ao compartilhar com vocês a história da cidade, a gestão pública do turismo e os desafios que enfrentamos, esperamos contribuir para a formação de profissionais mais capacitados, que, no futuro, terão um papel transformador em outros destinos turísticos. O turismo é essencial para o crescimento de nossa cidade, e vocês, como futuros profissionais da área, desempenham um papel fundamental nesse movimento. Agradecemos a todos pela presença e esperamos que esta experiência tenha sido enriquecedora para o aprendizado de cada um”.

