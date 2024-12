Búzios rechaça relatório do Inea por ter sido realizado pós chuva e solicita nova coleta comprovando a balneabilidade das praias - Divulgação

Publicado 15/12/2024 10:11 | Atualizado 15/12/2024 10:18

Búzios - O município de Búzios, conhecido por suas praias paradisíacas e reconhecido como um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil e no mundo, rechaçou o relatório do Inea sobre a balneabilidade imprópria de algumas praias do balneário.

O Secretário de Meio Ambiente de Búzios Evanildo Nascimento afirma que as coletas feitas foram realizadas imediatamente após um período de chuvas intensas e esse resultado reflete uma condição temporária de 24 a 48 horas após a chuva e que após esse período, as águas se depuram e voltam a apresentar condições normais de balneabilidade.

Búzios é o único município da Região dos Lagos a conquistar três (03) praias Bandeira Azul, selo internacional que mede a qualidade da água, acessibilidade, infraestrutura e investimentos em meio ambiente, dentre outros critérios e exigências internacionais.

'Destacamos que o órgão estadual realiza coletas para análise da qualidade da água duas vezes por mês. Sobre a situação das praias, eu, Evanildo Nascimento, enquanto Secretário do Ambiente de Búzios, entrei em contato com o diretor do Inea responsável pela análise e obtive a confirmação de que a coleta ocorreu em condições pós-chuva. Estamos solicitando um novo posicionamento e outra coleta em dias ensolarados, pois chuvas intensas provocam uma lavagem das águas pluviais, podendo se misturar com esgoto clandestino. Fizemos uma análise no dia 12 de novembro, antes da chuva, que atestou condições aprovadas para balneabilidade. Isso reforça que as nossas praias são, em geral, excelentes para banho durante o ano todo", declarou o secretário.

No dia 12 de novembro, o Laboratório Oceanus, credenciado no Conselho Regional de Química, emitiu elogios das praias do Forno, Azeda, Tucuns, Tartaruga, João Fernandinho e José Gonçalves, fornecendo condições próprias para banho, confirmando a balneabilidade e a qualidade das águas em Búzios.



'Além disso, reforçamos que a responsabilidade pela rede de esgoto sanitário é da Concessionária ProLagos, conforme previsto no Novo Marco do Saneamento Básico que deve operar e expandir o sistema de acordo com os padrões definidos por lei. Os municípios da Região, desde os anos 90, possuem, em parte, a coleta de esgoto em “tempo seco”. Quando chove a situação é problemática, pois há a mistura de águas de chuva e esgoto do tempo seco.

A Prefeitura de Búzios segue monitorando a situação das praias e adotando todas as medidas cabíveis para garantir a qualidade das águas e o bem-estar da população e dos turistas', informa a Prefeitura de Búzios com exclusividade ao Dia.