E.M. João José de Carvalho é destaque nacional na Jornada de Educação Alimentar e NutricionalPrefeitura de Búzios

Publicado 14/12/2024 16:30

Búzios - A Escola Municipal João José de Carvalho, em Búzios, brilhou no cenário nacional ao ser finalista da 5ª edição da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), promovida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A escola se destacou entre diversas instituições brasileiras por suas práticas inovadoras e comprometidas com a valorização da cultura alimentar e hábitos saudáveis.

Inserida em uma colônia de pescadores e região quilombola, a E.M. João José de Carvalho trouxe para a Jornada uma abordagem única e enriquecedora. Com iniciativas como hortas sensoriais, oficinas culinárias e o resgate da culinária buziana, os alunos, professores e a comunidade exploraram as raízes do município. Entre as atividades, o destaque foi a reprodução do tradicional prato de peixe com banana, uma verdadeira celebração da identidade local.

Os quatro temas trabalhados na Jornada foram:

Alimentação saudável na prática: “Vamos cozinhar?”

Agroecologia e saúde para a humanidade e o planeta;

Utilização das mídias sociais para integrar a comunidade escolar;

Valorização e resgate da cultura alimentar regional.

Por sua dedicação, a escola recebeu o Selo de Participação na Jornada, o Certificado de Menção Honrosa e teve suas ações divulgadas na cartilha de relatos exitosos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), uma publicação nacional do FNDE.

O Secretário Municipal de Educação, Rodrigo Ramalho, celebrou o feito, “esse reconhecimento é resultado do trabalho coletivo e do engajamento da nossa comunidade escolar. Mostrar a cultura de Búzios para o Brasil é motivo de orgulho e reforça nosso compromisso em formar cidadãos conscientes e conectados com suas raízes.”

O sucesso da E.M. João José de Carvalho reafirma o compromisso da Prefeitura de Búzios em promover uma educação que vai além da sala de aula, valorizando a história, a cultura e o bem-estar da comunidade. A Jornada EAN demonstrou que ensinar sobre alimentação saudável também é um caminho para fortalecer laços e tradições locais.