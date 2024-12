Búzios combate invasões e protege áreas públicas no município - Prefeitura de Búzios

Publicado 14/12/2024 16:29

Búzios - Nesta terça-feira (10), a Prefeitura de Búzios realizou uma importante ação de combate às invasões em áreas públicas, reafirmando seu compromisso com o ordenamento da cidade e o bem-estar da população. Uma força-tarefa, envolvendo as secretarias de Ambiente e Urbanismo, Serviços Públicos e Segurança e Ordem Pública, promoveu a demolição de uma construção irregular no loteamento Hípica, localizada no bairro Rasa.



Segundo o coordenador de Fiscalização Ambiental, Flávio Genebro, a obra já havia sido embargada diversas vezes pelos órgãos competentes, mas o invasor insistiu em descumprir as determinações legais, desrespeitando o patrimônio público. Diante dessa situação, foi necessário mobilizar equipes para garantir a retirada da construção irregular e proteger a área.

Além disso, no mesmo dia, a força-tarefa também demoliu um barraco no bairro Vila Verde e uma cerca irregular no loteamento Praia Rasa, reforçando o trabalho contínuo de fiscalização em todo o município.

A Prefeitura de Búzios destaca que ações como essas são fundamentais para preservar os espaços públicos e garantir o cumprimento das leis. O monitoramento das áreas municipais é realizado de forma permanente pelos órgãos de Fiscalização, com o objetivo de coibir qualquer tipo de invasão e proteger o direito de todos os cidadãos.