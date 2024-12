Formatura do Letramento celebra a conquista de idosos no Centro de Convivência em Búzios - Prefeitura de Búzios

Formatura do Letramento celebra a conquista de idosos no Centro de Convivência em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 17/12/2024 07:53

Búzios - Na última sexta-feira (13), o Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Búzios foi palco de mais uma celebração emocionante, a formatura das turmas do Projeto Letramento 60+, promovido pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Idoso. Em um ambiente repleto de alegria e orgulho, os formandos receberam seus certificados, simbolizando uma importante conquista pessoal e comunitária.

O Projeto Letramento é uma iniciativa que visa promover a alfabetização de idosos, reforçando o compromisso do município em valorizar a inclusão e a dignidade na terceira idade. As turmas formadas neste ciclo contaram com alunos que, com dedicação e perseverança, alcançaram o sonho de aprender a ler e escrever.

A cerimônia reuniu formandos, familiares, professores e autoridades locais, destacando a importância do acesso à educação em todas as fases da vida. “Este é um momento histórico para cada um de vocês, que provaram que nunca é tarde para aprender e realizar sonhos. Em Búzios, cuidamos dos nossos idosos com respeito e oportunidades concretas”, destacou a Secretária do Idoso, Patricia Vital durante o evento.

O Projeto Letramento vai além da alfabetização. Ele busca resgatar a autoestima e o protagonismo dos idosos, inserindo-os de forma mais ativa na sociedade. Com o apoio de professores dedicados e de uma equipe multidisciplinar, os participantes do projeto têm a oportunidade de se conectar com o universo da leitura e da escrita, ampliando suas possibilidades de interação no dia a dia.

A Prefeitura de Búzios reforça que ações como o Letramento 60+ fazem parte de um amplo projeto de valorização da pessoa idosa, promovendo dignidade, autonomia e bem-estar. O evento foi finalizado com uma confraternização especial, simbolizando a alegria e o espírito de união que marcam o trabalho realizado no CCI.