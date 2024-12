Búzios Celebra a Conquista da Bandeira Azul nas Praias de Tucuns e Forno - Prefeitura de Búzios

Búzios Celebra a Conquista da Bandeira Azul nas Praias de Tucuns e FornoPrefeitura de Búzios

Publicado 17/12/2024 07:54

Búzios - Nesta sexta-feira (13), a Praia de Tucuns foi contemplada pela primeira vez com o hasteamento do Bandeira Azul, selo de qualidade ambiental mais renomado na área e mundialmente conhecido. No domingo (15), A Praia do Forno, pelo terceiro ano consecutivo, também realizou a troca das bandeiras, hasteando para a temporada 2024/2025.

De acordo com o secretário do Ambiente e Urbanismo de Búzios, Evanildo Nascimento, o processo Bandeira Azul tem grande relevância tanto no ponto de vista turístico, quanto ambiental, porque fala de critérios ambientais e de adaptações de acessibilidade.



“Búzios possui tendência turística internacional, sendo o quinto destino turístico mais procurado do Brasil. O programa tem fortalecido cada vez mais a cidade nesse quesito da vocação turística internacional. As praias Bandeira Azul alavancam muito mais ainda essa visitação do turismo europeu, que tem como cultura visitar lugares no mundo com praias Bandeira Azul. Isso reafirma o nosso comprometimento com a questão da qualidade ambiental das nossas praias, da segurança (Guarda-vidas) e da educação ambiental. Nossa gestão tem trabalhado com firmeza nessa proposta ambiental para o município, trazendo não apenas a questão da sustentabilidade, mas também promovendo a questão econômica, agregando qualidade ao turista, emprego e renda a partir das oportunidades que o turismo pode oferecer para a cidade”.

A Bandeira Azul é a premiação mais renomada nas áreas costeiras do mundo e avalia critérios rigorosos, que incluem qualidade da água, gestão ambiental e infraestrutura turística. O reconhecimento internacional reforça o papel da cidade como uma referência em sustentabilidade e turismo responsável, enquanto promove suas belezas naturais para um público cada vez mais consciente.

Os locais aprovados seguem critérios que devem ser mantidos e comprovados anualmente. Ao receber o selo, praias e marinas asseguram não apenas a preservação dos ecossistemas, mas também um ambiente seguro e organizado para seus visitantes.