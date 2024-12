Ação conjunta entre Ministério Público Federal e Prefeitura de Búzios realizam fiscalização na Praia da Ferradura - Prefeitura de Búzios

Publicado 17/12/2024 07:54

Búzios - Nesta sexta-feira (13), o Ministério Público Federal (MPF) e a Prefeitura de Búzios, realizaram uma ação conjunta na Praia da Ferradura com os quiosqueiros para tratar do ordenamento do local.



Na ocasião, o MPF exigiu mais rigor em relação aos quiosques, e que não haja novas ocupações, além da diminuição da quantidade de guarda-sóis e cadeiras. Foi fechado um acordo com os quiosqueiros presentes para cumprimento das exigências.

Segundo o secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, semana passada ele já havia notificado os quiosqueiros sobre a situação. “A juíza pediu mais rigor na fiscalização e deu um prazo de 24h, para os quiosqueiros se organizarem, pois terão que recolher as barracas da praia a noite. Também foi solicitado a diminuição de guarda-sóis e cadeiras. Essa exigência é válida para todas as praias.



A responsável pela Barraca do Gustavo, Grace Kelly, disse que foi feito um pré-acordo com a juíza Federal: “É bacana, porque tem que ser bom para os dois lados. A gente entende que tem que ser à vontade de todos. Mas acho que precisa ser mais verificado em relação à questão do interesse do turista. A gente não pode só ouvir os donos das casas que reclamam porque tem excesso de cadeira material na areia. E eles querem caminhar, querem fazer atividades que sejam. Mas também tem que pensar em ouvir o turista. Porque é o que fomenta a cidade, é o que movimenta. Eles não podem trazer de fora do país o material para se acomodar, ficar confortável na praia. Eles precisam que alguém tenha esse serviço, e somos nós quiosqueiros”.



A presença dos secretários de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, do Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, de Planejamento de Ações Estratégicas, Leandro Pereira, e do representante da Procuradoria do município, fui fundamental para firmar um acordo sobre as exigências do MPF. Com esse acordo, a Prefeitura de Búzios reforça seu compromisso em dialogar sempre com as partes envolvidas na situação.