Publicado 20/12/2024 12:07

Búzios - Nesta quinta-feira (19), a Justiça Eleitoral, com apoio da Prefeitura de Búzios realizou a diplomação do prefeito reeleito, Alexandre Martins, e do vice-prefeito eleito, Leandro da Rasa. O evento também marcou a diplomação dos vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028. A cerimônia contou com a presença de autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além de familiares e apoiadores dos eleitos.

Alexandre Martins e Leandro da Rasa foram eleitos com 17.517 votos. Durante seu discurso, Alexandre ressaltou os desafios da gestão e o compromisso com a população: “Eu não sou prefeito, eu estou prefeito. Estou aqui para servir a Búzios e aos buzianos, consciente de que o poder é passageiro e termina junto com o mandato. Ser prefeito é desafiador, mas vou encarar cada desafio com responsabilidade e atuação firme. Minha dedicação será total para que nossa cidade continue avançando.”

O vice-prefeito eleito, Leandro da Rasa, também destacou sua disposição para trabalhar pelo município: “Nosso compromisso é com cada cidadão buziano. Vamos enfrentar juntos os desafios e buscar soluções que atendam às necessidades da nossa população.”

Além da diplomação do executivo, os vereadores eleitos reafirmaram o compromisso de atuar em prol de um futuro melhor para Búzios, e os reeleitos para seu segundo mandato, agradeceram a belíssima cerimonia e lembraram da Cerimônia de Diplomação de 2020, onde devido à pandemia do Covid, foi realizada em frente ao Fórum da cidade. Durante seus discursos, todos reforçaram o desejo de trabalhar de forma colaborativa, priorizando projetos que beneficiem a cidade e seus moradores.



A cerimônia representou um momento de celebração democrática e marcou o início de um novo capítulo na política do balneário, com a perspectiva de harmonia entre os poderes para atender às demandas da população.