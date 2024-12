No apagar das luzes, Vereadores de Búzios reduzem de 50% para 5% o remanejo do orçamento municipal na tentativa de inviabilizar o Governo Alexandre Martins - Divulgação

No apagar das luzes, Vereadores de Búzios reduzem de 50% para 5% o remanejo do orçamento municipal na tentativa de inviabilizar o Governo Alexandre Martins Divulgação

Publicado 19/12/2024 12:41

Búzios - O clima político em Búzios anda acirrado e ainda disputado, mesmo com a vitória acachapante do atual Prefeito Alexandre Martins do Republicanos, reeleito com ampla maioria dos votos nas eleições de outubro.

Estranhamente, a Câmara dos Vereadores de Armação dos Búzios, aprovou, na calada da noite, uma redução drástica na LOA 2025, diminuindo dos até então atuais 50% para 5% o valor do remanejo que o Prefeito Alexandre Martins poderá fazer no orçamento público municipal sem precisar de autorização do Legislativo, leia-se, dos Vereadores em questão. A medida de autoria do Vereador oposicionista Raphael Braga, foi aprovada pela Câmara dos Vereadores por unanimidade e vale para o ano de 2025.

'Essa redução nos 45 do segundo tempo é uma forma clara de tentar colocar o Prefeito Alexandre Martins na dependência da próxima Câmara, seja para poderem negociar ou extorquir o Prefeito, além de inviabilizar claramente o seu Governo. Decisão meramente politiqueira', afirmou um especialista político que preferiu manter o anonimato com exclusividade ao Dia.

Especialistas avaliam que a medida, no apagar das luzes do ano de 2024 e dos trabalhos da Casa Legislativa de Búzios, é um recado ao Prefeito Alexandre Martins, no sentido de inviabilizar seu próximo Governo e desestabilizar a sua gestão municipal. Ainda segundo as nossas fontes, a polêmica e drástica redução de 50% para 5% de remanejo, é ainda um resquício político de uma derrota eleitoral não 'engolida' por alguns atores políticos de Búzios.

Alexandre Martins, Prefeito reeleito e os Vereadores eleitos em outubro no pleito eleitoral serão diplomados hoje pela Justiça Eleitoral.