Publicado 17/12/2024 07:54

Búzios - A criação da Secretaria do Idoso em Búzios trouxe um marco no cuidado e atenção à população 60+. Essa iniciativa, pioneira no município, tem transformado vidas ao oferecer políticas públicas voltadas à valorização da experiência de vida, ao respeito pela história de cada idoso e ao acolhimento humanizado, sempre priorizando alegria e bem-estar.

Com a Secretaria do Idoso, Búzios passou a atuar de forma integrada, em parceria com outras secretarias e órgãos, garantindo um suporte mais eficiente e acessível. O Centro de Convivência do Idoso (CCI) é o coração dessas ações, promovendo atividades físicas, culturais e sociais que aproximam os idosos de suas famílias e da comunidade.

Projeto CCI Itinerante: Levando serviços de saúde, inscrições e atividades físicas para idosos nos bairros.

Capacitações e fóruns: Búzios sediou o I Fórum da Pessoa Idosa e o II Encontro Regional dos Direitos do Idoso, em parceria com o Governo do Estado, além de mutirões de saúde que somaram mais de 700 atendimentos médicos.

Atendimentos especializados: Geriatra, cardiologista e clínico geral atendem regularmente no CCI, promovendo saúde preventiva e acolhimento.

Educação e cultura: Com duas turmas de alfabetização para idosos e a companhia teatral “Trem da Vida”, que tem levado a cultura buziana a todo o Estado.

Combate ao idadismo: Parcerias com a Secretaria de Educação e ações para combater o preconceito contra a pessoa idosa.

Sustentabilidade: Campanha de redução de descartáveis no CCI, promovendo consciência ambiental.

A Secretaria do Idoso tem como missão não apenas cuidar, mas também dar voz à população idosa. Distribuímos mais de 700 exemplares do Estatuto da Pessoa Idosa, reforçando direitos e garantindo que cada idoso de Búzios seja protagonista de sua própria história.

Com quase 1.500 inscritos no CCI, a meta agora é expandir. A construção de um novo centro na Rasa e um anexo de saúde do idoso está em fase de planejamento. Outras ações, como o projeto CCI em Família, fortalecem o vínculo entre a equipe da secretaria, os idosos e suas famílias, promovendo busca ativa e prevenção de situações de vulnerabilidade.

“Estamos construindo um legado para nossos idosos, com respeito, cuidado e muita dedicação. É um orgulho ver nossos 60+ ativos, felizes e integrados na sociedade”, destacou a Secretária do Idoso, Patricia Vital.

Porque em Búzios, envelhecer é sinônimo de dignidade e qualidade de vida.