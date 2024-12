Alexandre Martins faz abertura oficial da 2ª Conferência Municipal do Ambiente de Armação de Búzios - Prefeitura de Búzios

Alexandre Martins faz abertura oficial da 2ª Conferência Municipal do Ambiente de Armação de BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 20/12/2024 12:07

Búzios - O prefeito Alexandre Martins, realizou a abertura da 2º Conferência Municipal do Ambiente de Búzios, que está acontecendo no Hotel Atlântico Búzios, no bairro de Armação, nesta quinta e sexta-feira (19 e 20).

Com o tema “Emergência Climática e o Desafio da Transformação Ecológica”, a conferência busca debater e alinhar estratégias para os desafios ambientais do município, abordando cinco (05) eixos temáticos: Mitigação Ambiental; Adaptação e preparação para desastres; Justiça Climática; Transformação Ecológica e Governança e Educação Ambiental.



Na ocasião, Alexandre Martins, agradeceu os participantes e ao secretário da Pasta, Evanildo Nascimento, pela iniciativa: “Avançamos muito na questão ambiental, hoje temos três praias Bandeiras Azuis, nosso alvo é ter cinco (05), no município. O município segue avançando, pensando sempre na qualidade de vida do morador e do turista que nos visita. Criamos o Esgoto Zero no município, retirando toneladas de esgoto que caiam nas redes pluviais e iam direto para as praias. Criamos Unidades de Conservações, entre tantas outras. Pensando no saneamento básico, criamos a Secretaria de Saneamento e Drenagem, que tem trabalhado incansavelmente. Ganhamos o prêmio de cidade que mais saneou neste ano, então tem sido gratificante, continuaremos dando seguimento a todas essas questões”.



O secretário do Ambiente e Urbanismo de Búzios, Evanildo Nascimento, destacou a luta que tem no dia a dia, nas questões ambientais da cidade. “Realizamos um trabalho técnico, por isso, hoje Búzios desponta com três praias Bandeiras Azuis, acredito que vamos chegar lá nas cinco, sendo o primeiro município do Brasil a ter mais praias Bandeiras Azuis. Hoje há responsabilidade e gestão ambiental de fato, e foi lançado um padrão muito elevado de política ambiental para Búzios nessa gestão, como pode ser comprovado pelos dados. hoje nossas praias têm sistema com biodigestor, tem tratamento, fazemos a manutenção. É muito importante criticar, mas com responsabilidade. Nós não somos perfeitos, vamos cometer e cometemos vários erros ao longo dos 4 anos, mas com certeza não houve, na história de Búzios, uma gestão com tanta responsabilidade com a questão ambiental. Agradeço ao prefeito, até o dia 31, esse secretário está aqui, a frente, jamais deixando que alguma denúncia ou alguma coisa, deixe de ser atendida. Muitas vezes humanamente não foi possível, realmente é um grande desafio ser secretário nessa cidade, principalmente acumulando tanta coisa que acumulamos aqui, mas eu fecho essa gestão com muita alegria de poder hoje oferecer a essa cidade um Canal de discussão como esse”.

A abertura da 2ª Conferência Municipal de Búzios contou com a presença do Procurador da República, do Ministério Público, Leandro Mitidieri, várias autoridades municipais.