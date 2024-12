Secretaria da Mulher de Búzios: retrospectiva de conquistas e avanços no período 2021-2024 - Prefeitura de Búzios

Publicado 20/12/2024 12:08

Búzios - A Secretaria da Mulher de Búzios, criada na atual gestão do prefeito Alexandre Martins, tem se destacado como um importante pilar na promoção dos direitos, proteção e empoderamento das mulheres da cidade. Ao longo do período de 2021 a 2024, diversas iniciativas transformadoras foram implementadas, proporcionando um atendimento especializado, apoio psicossocial, e capacitação profissional às mulheres buzianas.

Com sede na Rua da Camila Nº04, Porto Belo, a Secretaria da Mulher oferece uma gama de serviços voltados para a prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, bem como ações que promovem a autonomia econômica e o bem-estar das mulheres. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e a Casa da Mulher Buziana, entre outras unidades, têm sido fundamentais no acolhimento e acompanhamento das mulheres em situações de vulnerabilidade.

Desde sua criação, a Secretaria tem priorizado a criação de espaços de apoio, proteção e capacitação para mulheres em diversas situações. Abaixo, destacamos as principais ações realizadas até novembro de 2024:

• Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM): Reaberto em janeiro de 2021, após seis anos fechado, o CEAM tem sido um ponto essencial no apoio às mulheres vítimas de violência. Com mais de 3.000 atendimentos realizados, a unidade oferece apoio jurídico, psicológico e social, ajudando centenas de mulheres a romperem o ciclo de violência.

• Casa da Mulher Buziana: Localizada no bairro Rasa, a Casa da Mulher oferece cursos livres, oficinas de capacitação profissional e ações de empoderamento. Desde sua inauguração, a Casa tem sido um importante centro de apoio e formação para as mulheres, com mais de 1.500 mulheres cadastradas e participando ativamente das atividades.

• Casa Empoderadas: Inaugurada em 2024, a Casa Empoderadas oferece aulas de defesa pessoal, técnicas de segurança e cursos profissionalizantes, incluindo jiu-jitsu e treino funcional. A iniciativa visa proporcionar um ambiente seguro para as mulheres, além de prepará-las para enfrentar situações de violência e promover seu desenvolvimento profissional.

• Programa Empoderadas: Em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o programa oferece aulas de defesa pessoal para meninas e mulheres, auxiliando na prevenção e enfrentamento da violência.

• Patrulha Maria da Penha: Implantada em parceria com a Guarda Civil Municipal, a Patrulha Maria da Penha tem sido uma das iniciativas mais importantes no combate à violência doméstica, oferecendo proteção às mulheres vítimas de violência e promovendo uma maior integração entre as instituições locais.

• Campanhas de Conscientização: A Secretaria promoveu diversas campanhas, como a “Agosto Lilás”, “Não é Amor Se” (prevenção à violência no namoro), e a “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da prevenção à violência e dos direitos das mulheres.

Um dos focos principais da Secretaria tem sido a inclusão das mulheres no mercado de trabalho e a promoção da autonomia financeira. Ao longo dos últimos três anos, mais de 40 mulheres foram inseridas em processos seletivos com empresas como o McDonald’s, e outras 20 foram formalizadas como Microempreendedoras Individuais (MEIs) por meio de mutirões de atendimento realizados em parceria com o Sebrae e a Secretaria de Desenvolvimento Social.

Além disso, a Casa da Mulher Buziana promoveu mais de 27 cursos e workshops, com destaque para capacitações nas áreas de beleza, empreendedorismo, saúde, e outras atividades que proporcionaram às mulheres uma nova perspectiva de desenvolvimento profissional e pessoal.

A promoção da saúde da mulher também esteve presente nas ações da Secretaria, com a realização de rodas de conversa e campanhas de prevenção e conscientização sobre câncer de mama, câncer de colo de útero e cuidados com a saúde mental. O Programa Afeto, por exemplo, se destacou promovendo cursos para gestantes.

Além disso, o Projeto “Mulher em Movimento” foi uma iniciativa que promoveu a autoestima e a saúde das mulheres, oferecendo aulas de dança e ginástica para melhorar o bem-estar físico e emocional das participantes.

Em sua trajetória, a Secretaria da Mulher de Búzios conquistou vitórias significativas, mas também reconhece que há desafios pela frente. A Casa da Mulher Buziana está em fase de expansão para o bairro Cem Braças, ampliando o alcance de seus serviços. A implantação do CR-Homem, um espaço de conscientização e transformação de comportamentos agressivos, também está em fase de desenvolvimento, refletindo a continuidade do trabalho integrado de combate à violência e promoção da igualdade de gênero.

A Secretaria também segue firme em sua missão de garantir que todas as mulheres de Búzios tenham acesso a serviços de acolhimento, educação e proteção, reafirmando seu compromisso com a construção de uma cidade mais justa e igualitária para todas.

Impacto e Resultados

• 3093 atendimentos realizados no CEAM.

• 1582 mulheres cadastradas na Casa da Mulher Buziana, participando de cursos, oficinas e atividades de empoderamento.

• 376 mulheres capacitadas no Programa Empoderadas.

• 518 mulheres inscritas no Projeto Mulher em Movimento.

• Mais de 60 mulheres encaminhadas para o mercado de trabalho e 20 mulheres formalizadas como MEIs.

A Secretaria da Mulher de Búzios tem cumprido seu papel com excelência, tornando-se uma referência no apoio à mulher e no combate à violência. A gestão atual tem trabalhado incansavelmente para que cada mulher tenha as ferramentas necessárias para se empoderar, superar desafios e construir um futuro mais seguro e promissor.

Para mais informações ou para solicitar atendimento, acesse:

• Endereço: Rua da Camila Nº04 – Porto Belo, Manguinhos

• Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 17h