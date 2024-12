Prefeitura de Búzios intensifica Operação Cidade Limpa de ordenamento nas praias por determinação do MPF - Prefeitura de Búzios

Publicado 20/12/2024 12:08

Búzios - Nesta quinta-feira (19), a Secretaria de Segurança e Ordem Pública realizou a Operação Cidade Limpa de fiscalização na Praia de Geribá, em cumprimento a determinação do Ministério Público Federal para ordenamento de todas as praias no município. A determinação do MPF, requer a diminuição dos quiosques, bem como recolhimento das estruturas fixas da areia, a partir das 18h. Diminuição de mesas, cadeiras e guarda-sóis e colocação de lixeiras, além da proibição de trânsito de carros na faixa de areia.

De acordo com o secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, a fiscalização foi a pedido da juíza Federal e do Procurador Geral da República, com a finalidade de manter as praias organizadas e limpas. “Semana passada realizamos essa fiscalização conjunta Com o MPF, na Praia da Ferradura. Hoje estamos aqui na Praia de Geribá. Todos os quiosqueiros estão sendo notificados e tem 20 dias para se adaptarem a decisão judicial, de uma ação de 2014”.

Além da praia, todo material deixado na área externa será recolhido e encaminhado para o depósito do município. Essa ação reforça o compromisso da Prefeitura de Búzios, na preservação do meio ambiente e no ordenamento das praias.