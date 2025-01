Expectativa para o aguardado lançamento do calendário de eventos de Búzios 2025 no próximo dia 31 - Divulgação

Publicado 24/01/2025 17:13 | Atualizado 24/01/2025 17:20

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio lançará o seu aguardado calendário de eventos no próximo dia 31 de janeiro.

O evento, muito aguardado pelo trade turístico, empresários e por moradores, visitantes e turistas, será no Ferradura Resort a partir das 18 horas e contará, como sempre, com a presença de autoridades, membros do Governo Alexandre Marins, sociedade civil, a classe empresarial, associações e entidades comerciais e representantes das esferas estaduais e nacionais do Turismo.

Além de eventos clássicos e tradicionais que já fazem parte do case de sucesso da marca Búzios como o MPBúzios, Búzios Jazz Festival, Degusta Búzios, Aniversário da cidade, eventos de rock, gospel e o natal de luz, além dos maiores e melhores eventos esportivos nacionais e internacionais, o lançamento do calendário de eventos 2025 promete surpreender com o lançamento de mais três novos eventos que vão sacudir o mercado e movimentar ainda mais o balneário mais charmoso do Brasil.

Referência no turismo da Região dos Lagos e do Estado do Rio de Janeiro, Búzios provou que é possível desde o ano de 2022 com a criação do seu calendário de eventos transformar a realidade econômica da cidade, rompendo com a até então sazonalidade e baixa temporada, para um município onde é verão o ano todo e a alta temporada reina nos 365 dias do ano com movimentação, geração de empregos, hotéis e pousadas batendo recorde de lotação e fomentando a economia local.

'Agora não temos mais baixa temporada em Búzios e sim, graças ao calendário de eventos, comprovadamente um sucesso, temos a melhor temporada', afirmou o Secretário de Turismo de Búzios, Thomas Weber.